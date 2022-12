De acordo com o IBGE, entre 1º de agosto e 5 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas, em 59.192.875 domicílios no país - este é o quarto balanço parcial do levantamento. Do total de pessoas recenseadas, 48,4% eram homens e 51,6%, mulheres; 39,54% são do Sudeste, 29,43% do Nordeste, 14,76% no Sul, 8,79% no Norte e 7,44% no Centro-Oeste.

A previsão inicial era concluir o recenseamento da população em outubro. O prazo, no entanto, foi adiado para meados de dezembro. Diante deste quarto balanço, o IBGE estima que só será possível concluir o Censo 2022 em janeiro.

"A gente gostaria de poder estar entregando os dados completos ao TCU [Tribunal de Contas da União] dentro do prazo, dia 26 de dezembro, mas não será possível. A gente espera concluir mais 10% até a data limite para envio das informações. Para parte dos estados e municípios entregaremos a contagem da população já recenseada, outra parte entregaremos somente a estimativa populacional', informou o diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

É com base nas informações fornecidas pelo IBGE ao TCU sobre o tamanho da população que é feita a divisão do Fundo de Participação dos Municípios.

Falta de recenseadores e recusas a participar do Censo

O IBGE atribui dois fatores para justificar o atraso na conclusão do Censo 2022 - a falta de recenseadores e a recusa de parte da população em responder aos questionários da pesquisa. "Além da dificuldade de contratar recenseadores, o IBGE também encontrou dificuldades para fazer o trabalho de recenseamento nas comunidades e naqueles lugares onde vivem os extratos de renda mais alta", disse Azeredo.

Segundo o IBGE, entre 28 de novembro e 4 de dezembro, havia 60.611 recenseadores em ação, o que corresponde a 33,1% do total de vagas disponíveis. Ou seja, apenas 1/3 do previsto pelo IBGE.

Para facilitar a contratação dos recenseadores, o IBGE conta com uma medida provisória editada pelo governo federal que desobriga o órgão de realizar concurso público. "Nós já estamos contratando recenseadores através de um processo seletivo simplificado, em que não é aplicada prova, apenas conferida a documentação", enfatizou o diretor de pesquisa do IBGE, Cimar Azeredo.

O gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, destacou que o apoio oferecido pela prefeitura do Rio para garantir a coleta censitária no município serve de modelo para outras cidades - disponibilizar agentes de saúde para aplicarem os questionários do Censo.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, o IBGE está capacitando Agentes Comunitário de Saúde para atuarem como recenseadores.

“A parceria está sendo fundamental nesta reta final da coleta na capital carioca”, enfatizou Duarte.

Questionado sobre a dificuldade em atrair trabalhadores para atuarem como recenseadores, Cimar Azeredo admitiu que o IBGE precisará rever, sobretudo, a remuneração. Ele atribuiu a baixa procura pelas vagas à melhoria do mercado de trabalho brasileiro.

“Estamos bastante satisfeitos com a qualidade sendo impressa no Censo, mas com uma dificuldade grande em contratar recenseadores. Isso ocorre em praticamente todos os Estados, mas é mais acentuado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Censo mostra que o IBGE vai caminhar para mudança de paradigma de contratação de recenseadores. Tem que pensar no Censo como lição aprendida”, disse o diretor de pesquisas.

Piauí e Sergipe concluem coleta presencial

Segundo o IBGE, o estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação a população estimada, é o Piauí (96,2%), seguido por Sergipe (91,2%) e Rio Grande do Norte (89,8%). Os menos adiantados são Mato Grosso (65,9%), Amapá (66,9%) e Espírito Santo (70,67%).