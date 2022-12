O idoso foi agredido e roubado na Praça Cívica, área central do município de Alta Floresta, na manhã desta terça-feira (06), sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin.

O suspeito foi detido momentos após o roubo e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da Polícia Militar, a vítima de 70 anos relatou que seguia na praça quando percebeu que estava sendo seguido pelo suspeito. Já aos fundos da praça foi abordado e agredido pelo suspeito, que fugiu quando populares tentaram intervir na ação. Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos ao idoso.



Com o acionamento da Polícia Militar o suspeito foi localizado em um bar no setor F, próximo ao local do ataque. “A vítima foi abordada na praça cívica, populares que estavam por lá interferiram, a vítima que ficou machucada, teve escoriações e um corte no braço", destacou o Sargento PM Zuffino ao site Nativa News.

"Iniciamos as diligências na tentativa de localizar e capturar o suspeito, ele foi encontrado ali em um bar na Rua F, nós só conseguimos localizar por que tivemos apoio de populares que indicaram o rumo que ele teria corrido e o bar que ele teria entrado”, concluiu.



Com o suspeito foram encontradas a carteira e a quantia de R$ 225,00 pertencentes ao idoso. Diante os fatos o caso foi registrado e o suspeito encaminhado para as devidas providências.