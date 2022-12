No dia 24 de fevereiro de 2021, o vereador Adelson Servidor de Alta Floresta, levantou a bandeira sobre a situação da MT 208. Naquela oportunidade denunciando as más condições da rodovia, com os enormes buracos que haviam se formado. Desde então, a luta do vereador por melhorias tem se intensificado.

Para o vereador, o município de Alta Floresta tem que unir forças para cobrar junto a AGER (Agência Reguladora), Governo do Estado e a empresa via Brasil que façam as obras de melhorias. “A empresa se reúne com lideranças de Alta Floresta, prometem as obras, mas não informam o prazo que deverá começar. Temos que unir toda a sociedade, imprensa, comércio e a população em geral para termos vitória nesta luta”, disse o vereador.

Adelson enfatiza que no dia 9 de março de 2022 aconteceu uma reunião com representantes da VIA BRASIL, empresa que administra a concessão pública das MTS 208 e 320, ficando acordado que a empresa assumira o compromisso de acelerar o processo de execução das obras do trevo que dá acesso a Perimetral Rogério Silva e o trevo de acesso as Avenidas Ludovido da Riva Neto e Ariosto da Riva na cidade de Alta Floresta. Local que necessita com urgência de melhorias, sendo no município onde acontecem muitos acidentes.

“10 meses depois dessa reunião, as obras não começaram e a empresa se quer apresentou os projetos para o município. A única coisa que aconteceu foi os aumentos das tarifas dos pedágios, uma vez que para percorrer aproximadamente 200 quilômetros até Nova Santa Helena, temos 3 pontos de cobranças de pedágio”, complementa.

O vereador Adelson informa que foi encaminhado ofícios de seu gabinete para a AGER, Empresa Via Brasil, Prefeito Municipal e aos demais Vereadores. “Também encaminhei para a imprensa para que nos ajude a cobrar o início dessas obras, até quando ainda irá ocorrer acidentes na entrada de nosso município por negligência? Vamos ficar refém de uma empresa que deveria ter um pouco de consideração pelos alta-florestenses.

Na reunião que aconteceu, os representantes da empresa não apresentaram um prazo específico para começar as obras, mas asseguraram que os projetos estavam em fase de elaboração e as obras deveriam acontecer após o período chuvoso. “O período chuvoso que se referiam era no mês de maio, veio a seca e já começaram as chuvas novamente e a empresa não deu nenhum respaldo neste tempo todo”, informa

“Acredito que esta luta é de todos nós alta-florestenses e a nossa união irá trazer mais forças para conseguirmos enfim ver e usufruir dessas obras prontas. Mas não devemos parar por aqui, temos que lutar incansavelmente para que os responsáveis dupliquem esta rodovia. O trânsito em horário de pico é caótico, devido aos diversos bairros que se encontram do outro lado da MT 208”, finaliza.