Boate foi alvo de roubo na madrugada desta quarta-feira (07) no município de Alta Floresta, homens armados invadiram o estabelecimento e ameaçaram os funcionários do local com arma de fogo, subtraindo dinheiro e bebidas. Os suspeitos não foram localizados.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 01h50 no estabelecimento localizado no bairro Jardim das Oliveiras. A comunicante, mulher de 51 anos, informava que o estabelecimento havia sido roubado.

Aos militares relatou que dois homens, vestidos com jaquetas e panos cobrindo o rosto, invadiram o estabelecimento quando se preparavam para encerrar as atividades, de arma em punho anunciaram o roubo, ameaçando os colaboradores da casa, um dos suspeitos estava em posse de um revólver cromado.



Foram subtraídos cerca de R$ 2 mil em moeda corrente e alguns litros de whisky, a dupla tomou rumo ignorado após a ação. Rondas foram realizadas, mas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.