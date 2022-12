A quinta-feira (8) deve ser chuvosa em Alta Floresta, de acordo com alerta de tempestades publicado pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a máxima pode chegar máxima de 33ºC e mínima de 22ºC. O alerta do Inmet se extende por 120 cidades. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já na sexta-feira (9), dia em que a seleção brasileira enfrente a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, há 90% de chance de chover em Alta Floresta, com máxima de 33ºC e mínima de 25ºC.

O final de semana a probabilidade de chuva cai para 67%, segundo o Inmet. A temperatura máxima no sábado (10) deve chegar a 35ºC, com mínima de 22ºC. Já no domingo (11), a máxima chega a 32ºC.