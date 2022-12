Um motorista de 28 anos, foi detido após se envolver em um acidente e omitir socorro na quarta-feira (07) após atingir seu um carro em um motociclista de 37 anos na avenida do setor F, região central de Alta Floresta.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática estava chegando no perímetro urbano na rodovia MT-208 próximo ao cemitério, quando uma caminhonete s10 passou em alta velocidade sendo acompanhada por uma testemunha que informou aos PM que o condutor da caminhonete havia se envolvido em um acidente na rua F e estaria fugindo do local.

O suspeito foi abordado frente ao Posto de combustível na rodovia MT - 208, na abordagem o condutor foi questionado o motivo pelo qual estaria correndo. O suspeito relatou que teria se envolvido em um acidente e estava fugindo para a comunidade onde mora, alegando ser na comunidade Pista do Cabeça.

Diante disso, o motorista foi detido e encaminhado até ao COPOM para confecção do boletim de ocorrência. As informações que o outro veículo envolvido seria uma Biz, vermelha e que estaria ainda no setor F.

Segundo a polícia, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional com suspeita de fratura no fêmur direito. O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de alcoolemia, que não apresentou sinais de embriaguez, sendo conduzido à Delegacia e a caminhonete apreendida.