O caso foi registrado no bairro Boa Esperança em Alta Floresta, a vítima é uma mulher de 26 anos. Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 03h50 na madrugada desta quinta-feira (08) ouviu barulhos vindo do quintal, preocupado em ser alguma invasão, abriu a janela para ver no quintal e se deparou com o irmão da vizinha furtando roupas íntimas de sua esposa do varal na área da residência.



Diante os fatos o caso foi registrado como furto.