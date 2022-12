Um homem de 59 anos, identificado pelo prenome de Miguel foi assassinado a golpes de faca no início da tarde desta quinta-feira (08), em uma residência na Avenida Brasil, Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta.

O crime foi motivado por uma briga e o autor foragido do local antes da chegada da Polícia Militar, a arma foi jogada no quintal da residência próximo ao portão. O crime aconteceu durante uma briga, por volta das 12h, quando a vitima "Miguelzinho" como era conhecido, estava bebendo com um grupo de amigos, entre eles o suspeito e autor da facada.

O proprietário do imóvel relatou que sempre leva os 'amigos' para beber em sua residência e nesta tarde dois deles teriam se desentendido. Testemunha teria acionado o Corpo de Bombeiros Militar que ao chegar no local encontrou a vítima já em óbito.

Ao site Nativa News, Sargento Xavier da Polícia Militar disse que a vítima teria se mudado recentemente para o imóvel devido a uma dificuldade financeira, "o proprietário da residência é usuário de bebida alcoólica, segundo os familiares, ele é alcoólatra e costumava sempre receber os amigos de cachaça aqui na residência, para ingerir bebida alcoólica, ele recebeu essa vítima na data de ontem e iria morar alguns dias aqui com ele", destacou.

A testemunha informou que tentou segurar o suspeito, que após desferir a facada fugiu em uma bicicleta feminina de cor branca e que trajava uma roupa de cor branca. POLITEC e a Polícia Judiciária Civil foram acionadas para realizar a perícia técnica no local do crime, a PM está realizando rondas a fim de localizar o suspeito.