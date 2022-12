O vereador Luciano Silva criticou na sessão ordinária de terça-feira (06.12) uma ação judicial apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pedindo o fechamento de todas as escolas militares em Mato Grosso.

Defensor da permanência das escolas militares, Luciano Silva participou da luta pela implantação da Escola Estadual Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva e agora defende a permanência da unidade, inclusive, a vontade dos pais de matricularem seus filhos na escola militar.

"Grande parte das pessoas querem a Escola Militar em Alta Floresta, os pais querem seus filhos na Escola Militar, mas o PT do Estado entrou com uma ação para acabar com todas as escolas militares no Estado de Mato Grosso. Realmente a democracia nesta situação é diferenciada. Eu gostaria que a democracia fosse plena, mas infelizmente o PT a nível de Estado está querendo acabar com essa democracia”, disse.

Para o vereador Luciano Silva, a ação apresentada pelo PT de Mato Grosso é uma tentativa de cercear o direito dos pais de escolherem aonde seus filhos devem estudar. “É uma tentativa do PT estadual de cercear o meu direito de colocar o meu filho na Escola Militar”, criticou.