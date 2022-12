Policiais Militares detiveram na noite de quinta-feira, (08) um homem por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito de 31 anos foi detido no bairro Jardim Ipiranga, em Alta Floresta. Após solicitação de rondas no bairro por existirem pessoas realizando abertura de portão no local.

Em rondas pelo em direção ao Jardim Ipiranga, a guarnição policial deparou-se com um veículo em frente a uma residência. Diante da suspeita foi dado a ordem que os ocupantes do veículo descessem, ao ser realizada a busca pessoal no suspeito, foi localizada a arma de fogo, registrada em nome dele.

Questionado o motivo de estar andando armado o suspeito afirmou que era para a sua segurança, pois segundo ele teria recebido ameaças de pessoas que identificaram-se como integrantes do Comando Vermelho, porém não possui autorização de porte da arma de fogo.

Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado para a delegacia municipal