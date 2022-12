O acidente, envolvendo uma caminhonete Hilux prata e uma motocicleta Honda CG 125, ocorreu na na tarde de sexta-feira (9) no cruzamento da avenida H com a rua H-5, região central de Alta Floresta.

Segundo testemunhas, a caminhonete trafegava pela avenida H sentido perimetral Rogério Silva quando teve a preferencial invadida pelo motociclista, de 43 anos. Testemunhas relataram que a condutora de 30 anos tentou tirar do motociclista, que acabou acertando o muro de uma oficina que fica na esquina.

De acordo com a polícia, ao chegar no local do acidente, o condutor da moto já havia sido socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, e a condutora da Hilux encontrava-se em outro veículo pronta para ser levada ao Hospital.

Foi acionado guincho para recolhimento da motocicleta pois encontrava-se com o licenciamento vencido. Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que a caminhonete foi recolhida pelo guincho a pedido de um parente do proprietário.