O caso foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (09) no setor H, município de Alta Floresta. A vítima é uma criança de apenas 01 ano, que chegou a ser socorrida por familiares a um hospital particular do município, recebeu todos os atendimentos necessários, mas não resistiu e foi a óbito. O caso foi registrado pela Polícia Militar.



A comunicação foi feita por uma enfermeira, que acompanhada de um familiar da vítima, procurou a Polícia Judiciária Civil onde foi orientada a acionar a Polícia Militar. Na Central de Operações da Polícia Militar a enfermeira passou a relatar que deu entrada no hospital onde trabalha, uma menina de um ano, em estado grave após ter caído na piscina.



A enfermeira relatou ainda que foram tentados todos os procedimentos médicos de reanimação, manobras de reanimação seguida de intubação endotraqueal e medicações, porém sem êxito, resultando no óbito da criança.



O caso foi registrado como morte a esclarecer e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para os devidos procedimentos.