Duas chapas foram registradas nesta sexta-feira, 9, para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta, para o biênio 2023/2024. A eleição será realizada na próxima terça-feira, 13, na última sessão ordinária de 2022.

As chapas são encabeçadas pelo atual presidente da Câmara Municipal, Vereador Oslen Dias, o Tuti (PSDB) e a concorrente é encabeçada pelo vereador Marcos Menin (MDB). A chapa Trabalho e Transparência é formada pelos vereadores Oslen Dias (Tuti)- presidente, vereador Claudinei de Jesus (MDB)- vice-presidente, Bernardo Patrício (MDB)- 1º secretário e Francisco Airton- 2º secretário.

A Chapa denominada Direita, tem Marcos Menin presidente, Darci Paulo Trevisan- vice presidente, Douglas Teixeira- 1º secretário e Adelson da Silva Rezende 2º. Conforme o jornal Mato Grosso do Norte apurou, o vereador Tuti deverá se reeleger com até 9 votos, sendo que, além dos 4 vereadores que compõem a chapa, já declararam que votam no atual presidente, os vereadores Naldo da Pista e Luciano e a vereadora Leonice Klaus.

Estes vereadores confirmaram ao jornal que votarão em Tuti. Porém, o vereador Zé Eskiva, apesar de ter respondido que estaria ainda analisando seu voto, já teve seu nome confirmado por Tuti e aparece entre os 8 vereadores que estão com a chapa liderada pelo atual presidente.

Em suas redes socais, Tuti publicou uma foto com foto de 8 vereadores que estariam fechados com sua chapa. São eles: Além dos 4 membros da chapa, a foto tem também os vereadores Naldo da Pista, Luciano Silva, Zé Eskiva e Leonice.

A vereadora Ilmarli (PT), questionada pelo jornal, respondeu que seu voto ainda está sob análise. Entretanto, conforme uma fonte, a petista deverá votar na chapa encabeçada por Tuti. Mas caso Ilmarli decida pela chapa Direita, chegaria ao quinto voto.

A Câmara Municipal de Alta Floresta é composta por 13 vereadores. E são necessários 7 votos para eleger a mesa diretora para o próximo biênio.