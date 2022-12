Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro em um motel de Alta Floresta. O caso foi registrado na madrugada deste sábado (10) e o suspeito fugiu de moto deixando algumas roupas para trás. De acordo a Polícia Militar houve o acionamento por parte de profissionais do Hospital Regional, informando que a equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima.

Testemunha relatou que vítima estava no motel juntamente com o suspeito de 21 anos a mais de uma hora e que houve uma discussão verbal e evoluiu para agressões físicas. Diante da situação a testemunha, (funcionário do motel) interviu e com isso o suspeito deixou o local pilotando uma motocicleta, deixando para trás suas roupas.

Segundo a testemunha, a vítima estava sem condições de diálogo e não conseguiu relatar o que aconteceu. A mulher estava sentada na cama com diversos ferimentos na face e crânio. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiro para o hospital.

O suspeito não foi localizado e o caso foi encaminhado para delegacia.