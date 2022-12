Uma tabacaria próximo a praça do avião, foi alvo de assaltantes na noite de sábado (10), o roubo aconteceu, por volta de 22h40, na Avenida Ludovico da Riva, centro de Alta Floresta. O gerente da tabacaria, de 22 anos, contou à polícia militar que, dois indivíduos trajando roupas escuras, de capacete com viseiras escuras e abaixadas de posse de armas de fogo aparentando ser revólver anunciaram o assalto.

No momento em que foram até o caixa e subtraíram uma quantia de aproximadamente R$ 570,00 reais; a vítima relatou ainda, que após o fato os suspeitos saíram em uma motocicleta aparentando ser uma Honda Pop, sentido rua do Araújo no Setor R.I.

A PM fez rondas na região, mas o assaltante não foi localizado.