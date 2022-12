A Polícia Militar de Alta Floresta deteve um motorista de 27 anos, na manhã de domingo (11), na rodovia MT-208, após furar a praça de pedágio e dirigir em alta velocidade, realizando "zigue-zague" na rodovia.

Os policiais começaram rondas em direção a praça de pedágio, sentido ao município de Carlinda, quando visualizaram próximo a rotatória do bairro Aquarela Hamoa, o veículo Gol informado. Ao ver a viatura da Polícia Militar o suspeito realizou manobra de retorno porém não conseguiu fugir, sendo abordado na rotatória. Indagado se possui habilitação, o condutor relatou que está fazendo a CNH.

Foi notado que o motorista estava com os olhos vermelhos, falava arrastado e tinha odor etílico, aparentemente estava sob influência de álcool, sendo conduzido ao COPOM para teste do bafômetro, o qual o suspeito recusou.

Durante busca no veículo, já no COPOM, foi localizado duas munições de cal. 22 dentro do porta luvas do veículo. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrências de porte ilegal de arma de fogo e o suspeito, junto com o material apreendido, conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providencias cabíveis.