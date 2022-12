Alta Floresta iniciou os preparativos para a realização do réveillon. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Valdemar Gamba, em primeira mão ao apresentador do podcast Papo Amazônia, Luiz César Jorge, na última semana.



Os detalhes da realização ainda não foram divulgados oficialmente pela prefeitura, mas deve acontecer na Praça da Cultura, com a tradicional queima de fogos de virada de ano, anunciando a chegada de 2023. Pelo menos cinco shows locais e regionais estão previstos.



Ao apresentador do podcast, o prefeito afirmou que "Alta Floresta merece, as pessoas saem daqui e vão para outros municípios, não é só trabalhar, a gente merece um réveillon e que não vai ter muito custo. É simples para as pessoas irem lá, passar aquele momento, é importante as pessoas precisam ter esse momento de lazer", destacou o prefeito.

Clique aqui, assista na integra