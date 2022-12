O acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (12) em Alta Floresta, uma das motocicletas era ocupada por duas mulheres, ambas socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Ambos condutores informaram que o sinal do semáforo estava aberto.



Conforme registro da Polícia Militar, o condutor de uma das motocicletas envolvidas, um jovem de 19 anos, afirmou que seguia na avenida Ayrton Senna, que o semáforo estava com sinal verde quando ele iniciou conversão para adentrar a rua T-3, foi colhido pela condutora da outra motocicleta, que seguia em sentido contrário na mesma avenida.



Aos militares, a condutora da motocicleta, de 20 anos, afirmou que o sinal estava aberto para ela, por isso seguiu. Junto com ela havia uma carona, mulher de 38 anos. Ambas socorridas ao hospital.



Diante os fatos, foi ofertado teste de alcoolemia ao condutor, com resultado de 0,00 MG/L. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providência.