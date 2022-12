Lançado oficialmente em 18 de novembro de 2022, o Programa Mais Saúde Alta Floresta iniciou os atendimentos de especialidades médicas, consultas e exames, buscando por fim a uma demanda reprimida de aproximadamente 10 mil procedimentos da Central de Regulação Municipal na média Complexidade.

Na última semana foram iniciados os atendimentos na clínica SOS Saúde. “O programa Mais Saúde Alta Floresta tem o objetivo de diminuir a fila reprimida que já está há dois, três anos, e essa é uma das empresas que se credenciaram no programa para atender todas as demandas”, apontou o secretário municipal de saúde, José Aparecido de Souza.

Os atendimentos iniciados são de ortopedia, os pacientes que aguardam estão sendo acionados “Estamos nesse momento, a equipe da Central está ligando para todos os pacientes, para que eles compareçam e é muito importante lembrar os pacientes que eles mantenham os telefones atualizados para que a gente consiga atender o mais rápido possível essa demanda”, concluiu o secretário municipal de saúde.

“A preocupação da prefeitura em colocar um projeto nessa magnitude, para estar fazendo acesso as consultas, que tem pessoas que estão há vários tempos esperando para ser consultadas, a gente viu que pode oferecer um ótimo serviço dentro desse município que tem muito a oferecer para a população”, destacou Douglas Dantas, representante da SOS Saúde, frisando que a clínica está atendendo nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, assim garantindo oportunidade de atendimentos à pacientes que não podem se ausentar no trabalho em horário de expediente.

“Conforme a gente vê essa tragédia que está girando em todo o país, da pandemia, muitos procedimentos de consultas, aumentou muito essa fila reprimida dentro do SUS e Alta Floresta passou por essa situação. No momento em que a gente fez o credenciamento participando da modalidade e começando a fazer os atendimentos à população, a gente viu a necessidade de atender bem as pessoas e fazer, de verdade, as pessoas acreditarem no SUS, que ele dá certo”, pontou Dantas lembrando que neste primeiro momento os atendimentos que a clínica atende são de ortopedia e ultrassonografia.

Para o prefeito, Valdemar Gamba, a prioridade é pôr fim à fila da demanda reprimida mantendo em paralelo os atendimentos que vão surgindo. “É uma empresa que foi credenciada para fazer os atendimentos de ortopedia. São 460 pacientes na fila de espera, uma demanda reprimida de ainda antes da pandemia, com a pandemia aumentou essa demanda, aí criamos esse programa, Mais Saúde Alta Floresta para que a gente avance e finalize essa fila da demanda reprimida. Então iniciamos esse trabalho e acreditamos que num prazo curto já finalizamos esses atendimentos que a população necessita tanto”, destacou Gamba.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Regulação Municipal, está fazendo contato com os pacientes por meios dos telefones:

(66) 99212 - 1012

(66) 98477 - 8117

(66) 3903 - 1248

(66) 3903 - 1179

(66) 3903 - 1250

(66) 3903 - 1048

(66) 3521 - 9902

(66) 3521 - 9936

O programa Mais Saúde Alta Floresta atenderá as seguintes demandas: