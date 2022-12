Chapa Trabalho e Transparência vai comandar Casa de Leis, no 2º biênio, da 10ª Legislatura. Posse será automática a partir de 1º de janeiro de 2023.

O vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti, (PSDB) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, com 9 votos, em sessão ordinária, realizada nesta terça-feira (13.12), na chapa Trabalho e Transparência.

A chapa denominada da Direita encabeçada pelo vereador Marcos Roberto Menin (MDB) recebeu 4 votos. Dessa forma, os vereadores eleitos à Mesa Diretora da Câmara Municipal, no 2º biênio, da 10ª Legislatura, estão automaticamente empossados a partir de 1º de janeiro de 2023, com a seguinte composição: Tuti – presidente; Claudinei de Jesus (MDB) – vice-presidente; Bernardo Patrício dos Santos (Solidariedade) – 1º secretário e Francisco Ailton dos Santos – 2º Secretário.

A sessão transcorreu conforme cronograma, com a eleição acontecendo como último ato da ordem do dia e por chamada nominal em Plenário por ordem alfabética cada vereador e vereadoras declararam o voto em tribuna.

Reconduzido ao cargo de presidente pela segunda vez consecutiva, Tuti agradeceu a confiança dos vereadores e reafirmou o compromisso de trabalhar em defesa da população, de estar junto com o povo, com ações que contribuam com o desenvolvimento de Alta Floresta. Também assegurou empenho da Casa de Leis com a transparência da gestão pública.

"O sentimento é de missão cumprida, de transparência, de honestidade, de muito trabalho, fizemos um trabalho com todos os vereadores e fica aqui o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar e em segundo aos meus nove votos que tive que confirmaram o trabalho de responsabilidade e transparência com o dinheiro público.

Vamos continuar focado em Alta Floresta, o meu objetivo sempre foi esse, não existe partido político existe uma Alta Floresta que nós temos que ajudar a buscar recursos, investir na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura, na assistência social", disse Tuti.