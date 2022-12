“O círculo de construção de paz é a sistematização de uma prática ancestral de dialogar sentado em roda, sentado em círculo. Isso vem dos povos originários, dos povos indígenas, e essa forma de se sentar em círculo e conversar com a sua família, com a sua comunidade, permite uma horizontalidade nas relações, de modo que as pessoas que estejam no círculo estejam em igualdade física mesmo e isso também possibilita uma igualdade de percepção entre si e na hora de falar, cada um vai ter igual oportunidade de fala e de audição do seu próximo”, explica.

Conforme a magistrada, o círculo de construção de paz representa a sistematização de uma prática muito antiga, que vinha sendo deixada de lado. “Mas percebemos que isso proporciona uma conexão entre as pessoas.”

Na entrevista ao jornalista Johnny Marcus, a magistrada contou como iniciou o trabalho com os círculos de paz, ainda na pandemia, com os presos. “Eles ficaram sem esse contato com o mundo exterior. E a presidente do Conselho da Comunidade à época conversou comigo e com a promotora sobre a possibilidade de uma roda de conversa. E aí me veio à mente o que Tribunal tem proporcionado a nós juízes, os círculos de construção de paz. Fizemos de modo virtual. Cada turma tinha em torno de oito presos. Inicialmente 50 presos dos 250 manifestaram interesse e após um primeiro ciclo de círculo, 150 manifestaram interesse”, revelou. “Eles se sentiram vistos, valorizados e pertencentes a essa comunidade”, assinalou.

