O homem foi identificado com Itamar Sousa de Araújo, de 55 anos, é natural do município de PIO XII, no Maranhão

A Gerência Regional da Politec de Alta Floresta está em busca de familiares consaguíneos de um homem identificado como Itamar Sousa de Araújo, de 55 anos, natural do município de PIO XII, no Maranhão.

Itamar sofreu um acidente de trânsito no dia 02 de dezembro, foi socorrido e levado para o Hospital Regional Albert Sabin, onde acabou falecendo no dia 11. O corpo foi encaminhado para a Politec a fim da realização do exame de necropsia e identificação.

O reconhecimento de familiares é necessário para dar seguimento nos procedimentos legais para liberação do corpo.

O IML está localizado na Av. Perimetral Deputado Rogério Silva, nº 1661 - lotes 55 e 56, Setor Alpha 4 - quadra 40, em Alta Floresta - MT. CEP 78580-000.

Telefone: (66) 3521-7832