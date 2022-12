No distrito de Japuranã, os policiais apreenderam 1,5 kg de maconha, quatro armas de fogo, dezenas de munições, dinheiro e porções de cocaína

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira 14, no distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes (212 km de Alta Floresta), a continuação da operação ‘Charlie’, neste desdobramento foi realizado o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, a ação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos sendo uma mulher e um homem cadeirante, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme o Delegado de Polícia Judiciária Civil Marcos Vinicius de Nova Bandeirantes, a operação teve início na tarde desta terça-feira 13, e resultou na prisão em flagrante de um suspeito com uma grande quantidade de substância análoga em cocaína.

“Ontem conseguimos apreender uma relevante quantidade de drogas com um indivíduo que foi preso em flagrante em investigação, e hoje junto com a Polícia Militar novamente cumprimos vários mandados de busca e apreensão no distrito de Japuranã e conseguimos apreender uma grande quantidade de armas, munição e uma quantidade considerável de drogas também”, destacou o delegado.

Durante as buscas residências foram encontrados nos imóveis diversas munições, armas de fogo (espingardas e pistolas), uma grande quantidade de dinheiro, embalagens para o preparo de drogas, balança de precisão, substância análoga a maconha, relógios, cosméticos, aparelhos celulares, notebook e um drone.

A operação tem como intuito de realizar o combate ao tráfico de drogas e a retirada de circulação de armas de fogos da sociedade, atuaram na ação nove (09) Policiais Civis e dois (02) Policiais Militares.