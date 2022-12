Dezembro é o mês de conscientização de abandono de animais domésticos. O Dezembro Verde tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre as consequências desta atitude que acontece com frequência e expões os animais a buscarem sobrevivência nas ruas das cidades. Em Alta Floresta não é diferente.

Em entrevista ao Jornal Mato Grosso do Norte, nesta terça-feira, 13, a presidente da associação Amamos Animais, Leir Ribeiro, informou sobre o encerramento dos trabalhos com o projeto quem vem ajudando os animais do município de Alta Floresta a encontrar um lar e sair das ruas, há vários anos.

O programa conta com a ajuda da população recebendo doações e atua com três lares temporários, que fornecem abrigo durante o tempo de castração, medicação apropriada e nutrição para a adoção do animal.

De acordo com a presidente, a associação atualmente está passando por um período de saturação, com muitos pedidos e informações sobre animais abandonados, machucados e com poucas pessoas apoiando o funcionamento do programa.

“É um trabalho muito gratificante a ação de acolher o animal, proporcionar um tratamento e deixá-lo preparado para uma adoção responsável, mas infelizmente está sendo muito difícil de se realizar nos últimos tempos devido à falta de apoio dos habitantes. Houveram muitas vezes que ficamos sem ração para abastecer os nossos lares”, relata Leir.

Conforme ela, a data de encerramento da associação está prevista para julho de 2023, e só será possível continuar com o programa caso outra chapa resolva assumir o trabalho voluntario. “A equipe que compõe a organização do programa é de voluntários. Não temos um espaço específico para acolher tantos animais. Fazemos esta ação de coração”, expressa.

Neste ano de 2022, segundo Leir, a associação acolheu muitos animais abandonados e os números ultrapassaram os do ano anterior, servindo de apoio à Prefeitura Municipal de Alta Floresta, ajudando a evitar acidentes de trânsito nas avenidas, oferecendo e recebendo suporte da Polícia Militar do município.

Ela observa que nos últimos meses o número de animais abandonados na cidade aumentou bastante. E o mês de dezembro é o que mais cresce visto que muitos habitantes vão viajar e acabam deixando o animal sem cuidado.

Uma das principais data do calendário no último mês do ano é a conscientização sobre o abandono de animais. Geralmente o abandono aos animais domésticos são justificados por desculpas relacionadas a falta de planejamento na hora de adotar o animal, tempo e dinheiro.