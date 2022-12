A vítima seguia de bicicleta pela rodovia MT-325 quando foi atingida por um veículo. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, deixando a vítima sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme registro da instituição, o chamado aconteceu às 00h26, no local a mulher foi encontrada deitada consciente, com escoriações no joelho e cotovelo esquerdo. Aos militares que prestaram o atendimento, a mulher relatou que seguia com amigos fazendo exercícios quando um veículo passou muito perto lhe atingindo.



A mulher foi levada ao Hospital para atendimento médico