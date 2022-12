A Polícia Militar de Mato Grosso lança, nesta sexta-feira (16.12), em todo o Estado, a Operação Final de Ano, garantindo a segurança pública no último mês do ano. Em Alta Floresta, a solenidade de lançamento será realizada em frente ao COPOM, a partir das 16h.

A operação visa intensificar o policiamento, de acordo com os índices criminais de cada região, direcionando os esforços para as principais regiões comerciais e residenciais de Mato Grosso, em face das viagens de final de ano.

A Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo geral nos processos a pé, motorizado e montado, em lugares urbanos, de forma escalonada, visando manter a ordem pública e garantir a segurança, trazendo a sensação de segurança para a sociedade mato-grossense.

Dividida em duas fases, a operação será voltada para o período natalino (entre os dias 16 e 25 de dezembro) e com a segunda fase voltada para o período de ano novo (entre os dias 26 de dezembro e 01 de janeiro).

Além do efetivo policial ostensivo, os policiais militares do setor administrativo reforçarão as equipes de rua, bem como todas as unidades especializadas da PMMT, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) e Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA).