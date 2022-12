A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou na Sessão Extraordinária desta quinta-feira (15.12) o Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2022 de autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária referente às Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta relativas ao exercício de 2021 da gestão do prefeito Valdemar Gamba, seguindo o Parecer Prévio nº 171/2022 do Tribunal Pleno (TP) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) favorável a aprovação das contas. A votação foi unanime pela aprovação das contas.

Antes de ir para a ordem do dia para votação o processo das contas cumpriu as atribuições dispostas no Regimento Interno da Casa de Leis, passando pela análise da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. As contas anuais de governo foram recebidas pela Câmara Municipal no dia 1º de dezembro, quinta-feira.

Com exceção da vereadora Leonice Klaus dos Santos e do vereador José Vaz Neto, que justificaram a ausência na sessão, votaram pela aprovação os vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, Marcos Roberto Menin, Douglas Teixeira, Ilmarli Teixeira, Adelson Rezende, Naldo da Pista, Bernardo Patrício dos Santos, Luciano Silva, Derci Paulo Trevisan, Francisco Ailton dos Santos e Claudinei de Jesus.