Investigações iniciaram após o comprador e vendedor do veículo descobrirem que haviam caído em um golpe

A Polícia Civil, em ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e Delegacia de Alta Floresta, recuperou mais de R$ 23 mil subtraídos de uma vítima durante golpe na compra de um veículo.

As investigações iniciaram após as vítimas moradoras de Alta Floresta procurar a delegacia de Polícia da cidade para registrar o boletim de ocorrência, relatando que havia caído no golpe do falso intermediador de vendas, sendo que o comprador fez duas transferências via TED, relacionadas a compra de um veículo.

Somente após realizadas as transferências, as vítimas descobriram que haviam caído em um golpe. Elas chegaram a procurar a agência bancária para bloqueio dos valores, porém sem êxito.

Após ser comunicada dos fatos, a equipe da Delegacia de Alta Floresta entrou em contato com a DRCI, que em parceria com o setor antifraudes da agência, conseguiu o bloqueio no valor do valor de R$ 23 mil na conta dos investigados. Os valores serão restituídos à vítima após algumas providências junto ao banco.

O delegado da DRCI, Ruy Peral, alerta que os golpes realizados por meio de transferências de valores estão cada vez mais comuns e que as pessoas devem estar atentas antes de realizar qualquer procedimento. “É preciso desconfiar de conversas estranhas e negociações realizadas por meio de terceiros e ter certeza que a conta de destino do valor, realmente pertence a pessoa de quem se está adquirindo o produto”, disse o delegado.