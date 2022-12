A 10ª edição da operação Lei Seca, em Alta Floresta, foi realizada na noite desta quinta-feira (15). Estiveram envolvidos 15 Policiais Militares, 02 Policiais Civis, 04 servidores do DETRAN, 08 Servidores da Prefeitura, 01 da POLITEC, 03 Bombeiros Militares e 04 Servidores da Polícia Penal.

A ação integrada resultou em 39 testes de alcoolemia, 41 Autos de Infração de Trânsito, sendo 4 conduziam veículo sob efeito de álcool. A operação, realizada das 19h às 20h50, na Avenida Ariosto da Riva, resultou na prisão em flagrante de 01 pessoa por conduzir veículo sob efeito de álcool.

No total, foram 48 veículos abordados e 39 testes de alcoolemia realizados, 03 carteiras de habilitação e 02 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) recolhidos, além de 22 veículos apreendidos.

Punição

A multa para o motorista que é flagrado dirigindo sob efeito alcoólico é de R$ 2.934,70. No momento do teste do bafômetro, o condutor que tiver índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido será preso, pagará multa, terá a CNH suspensa e responderá por crime.

Quando a quantidade de álcool for abaixo de 0,33mg/l, o condutor é autuado, tem a CNH retida e paga multa.