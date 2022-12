O roubo foi registrado na madrugada desta sexta-feira (16) no centro do município de Alta Floresta. Um suspeito com arma em punho adentrou o hotel, anunciou o roubo e tomou rumo ignorado momentos após. Rondas foram realizadas mas o suspeito não foi localizado.



Confirme registro da Polícia Militar, a vítima é funcionário do hotel, localizado no setor B, acionou a polícia após o roubo ocorrido às 03h40. Aos militares a vítima relatou que estava ao lado de fora do estacionamento quando o suspeito chegou com arma anunciando o roubo.



A vítima foi levada para o interior do hotel, conduzida até a cozinha do estabelecimento onde uma segunda pessoa foi rendida. Foram subtraídos dois aparelhos celulares e uma quantia aproximada de R$ 100,00. O suspeito ordenou que as vítimas ficassem na cozinha enquanto deixava o local.



Rondas foram realizadas mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado.