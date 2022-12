A Polícia Judiciária Civil cumpriu na manhã desta sexta-feira, 16, um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Estrada Vicinal Sul, no bairro Setor Industrial em Apiacás. Na ocasião, um homem de 36 anos foi preso, além da apreensão de um rifle calibre 22, carregador e munições.

De acordo com as informações repassadas pela delegada de Polícia Judiciária Civil Paula Moreira, a cerca de dez dias denúncias foram realizadas a equipe policial, de que o suspeito estaria ameaçando diversas pessoas com a arma de fogo, além de ter agredido um menor de idade recentemente, “ele ameaçou e bateu em um menor de idade, no dia ele não foi pego em flagrante, ele falou a este menor que estava com esta arma, e o ameaçou com a arma”, pontuou.

Após as denúncias os investigadores realizaram rondas a fim de conseguir localizar o suspeito, porém sem êxito, sendo assim devido a periculosidade a PJC representou pelo mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na data de hoje, e resultou na apreensão da arma de fogo e prisão do homem.