A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (16), o autor de um roubo a um estudante, em Alta Floresta, na região norte do estado. A equipe da Divisão Especializada em Roubos e Furtos da Delegacia Municipal fez diligências para esclarecer o crime e conseguiu apreender o suspeito, um adolescente, na residência dele.

A vítima esperava uma condução para o colégio, em um ponto de ônibus, por volta das 6h desta sexta-feira, quando parou um veículo em uma rua lateral próxima ao local onde ela estava. Do carro desceu o suspeito, que caminhou em direção à vítima e mandou que entregasse sua pulseira de ouro.

A vítima, inicialmente, se negou, quando então o suspeito sacou uma arma de fogo e a obrigou a entregar o objeto. Após roubar a pulseira, o suspeito retornou ao veículo e fugiu. Os investigadores da divisão de crimes patrimoniais iniciaram as diligências e identificaram o motorista do veículo que conduziu o suspeito.

Na sequência, os policiais conseguira chegar à localização do suspeito, que foi apreendido em flagrante. No momento da prisão, ele saía da residência onde mora com os pais. A equipe da Delegacia de Alta Floresta conseguiu também recuperar a pulseira da vítima, avaliada em R$ 7 mil, e apreendeu ainda um simulacro de arma de fogo e o casaco que o adolescente utilizava no momento do crime.