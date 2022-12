Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar de Alta Floresta, após ser atacado por cães em uma propriedade rural ao lado do Bairro Vila Nova. No registro da polícia Militar consta que era noite quando o dono da casa ouviu latido dos cachorros e foi checar o que estava acontecendo.

Naquele momento presenciou um elemento estranho na propriedade e que os cães estavam o atacando. Ao tentar intervir, o dono da casa também acabou entrando em vias de fato com o invasor. Uma vizinha ouviu o barulho e foi ao local perto da casa que fica a 150 metros da beira da rua.



A Polícia Militar foi acionada e quando chegou no endereço constatou o suspeito imobilizado pelo morador do local e vizinhos. Ele precisou ser levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional, pois estava com escoriações pelo corpo, principalmente no rosto, resultado do ataque dos cachorros.

Mas quando a PM chegou à Central de Operações, que levantou sua vida pregressa, constatou um mando de prisão em aberto e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil.