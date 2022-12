O jovem foi executado com tiros a queima roupa no final da manhã deste sábado (17) no bairro Cidade Alta em Alta Floresta. Dois elementos em uma motocicleta efetuaram vários disparos, o jovem ainda não identificado pela polícia faleceu no local.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, um disparo de arma de fogo foi ouvido por volta das 12h, uma motocicleta semelhante a uma Bros foi avistada com dois ocupantes, que efetuaram vários disparos contra a vítima.



A vítima seguia na Avenida Mato Grosso em uma bicicleta quando foi atingida pelo primeiro disparo, ficou caída no canteiro central quando os motociclista fizeram o retorno e efetuaram mais disparos, deixando o local em seguida.



Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados por pessoas que passavam pelo local, militares do Corpo de Bombeiros constataram o óbito da vítima. O local foi preservado pela Polícia Militar aguardando a chegada da Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica.