Carga era transportada com divergência na documentação prevista em lei

Na manhã de ontem (18), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em fiscalização da BR-163, no município de Sorriso/MT, abordou um veículo carregado com madeira ilegal. Após a abordagem, durante os procedimentos de fiscalização, os policiais constataram que o condutor, ao contrário do que a documentação apresentada declarava, não havia carregado o veículo em uma madeireira em Nova Bandeirantes/MT, mas sim, em Novo Progresso/PA.



Ao ser questionado sobre o verdadeiro local do carregamento, o motorista confessou a origem criminosa da carga, bem como a natureza fraudulenta dos documentos apresentados.

Diante dos fatos e das evidências, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O veículo bem como a carga foram apreendidos e o caso foi enviado para a apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário.