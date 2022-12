Um acidente entre duas motocicletas na avenida Nossa Senhora Aparecida e rua São João, no bairro Boa Nova 1, em Alta Floresta, deixou três pessoas feridas, sendo dois homens e uma mulher. Segundo testemunhas, a colisão teria ocorrido transversal devido a um motociclista não ter respeitado preferencial.

Os condutores e garupa foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 18h45 a guarnição foi acionada pelo Corpo de Bombeiros informando o acidente na avenida Nossa Senhora Aparecida e rua São João, no bairro Boa Nova 1.

No local a guarnição encontrou a cena do acidente alterada, com os veículos encostados à margem da via, ao ser feita a checagem dos veículos constatou-se que o veículo Honda C100 Biz estava com o documento vencido, sendo que o último exercício do licenciamento em 2013. Outra motocicleta Honda CG encontrava-se com os documentos em dia, porém não havia nenhum parente com CNH para levar o veículo, sendo este recolhido.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da C100 Biz apresentava sinais de embriaguez, porém não foi possível a condução por se encontrar em atendimento médico, bem como lesões na perna esquerda. A vítima que se encontrava-se na garupa da CG apresenta escoriações no queixo, e o condutor apresentava lesões no lado direito do rosto, tornozelo e braço esquerdo e na altura da cintura lado esquerdo

Diante os relatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.