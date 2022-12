Com a imunização das vacinas, a quantidade de casos ativos de covid 19 baixou, mas ainda existem muitas pessoas que não completaram as doses e algumas não chegaram a tomar nem a primeira. No município de Alta Floresta, as equipes de saúde sempre estão alertando a população sobre a importância de completar o esquema de vacina e indicando as unidades onde o cidadão possa encontrar o imunizante à disposição.

As doses disponíveis para vacinação do Covid-19 podem ser encontradas nas unidades de saúde dos bairros e o Centro de Vacinação Infantil, está localizado em frente a loja Aquarela tinta, que além das vacinas infantis também conta com doses para adultos.

Casos de covid estão em crescimento no município e tendem a aumentar em função das celebrações de final de ano Atualmente, o boletim diário epidemiológico da cidade tem apontado crescimento nos casos ativos de Coronavírus.

A coordenadora da assessoria de Vigilância Epidemiológica do município, Marines Olímpia da Cunha, em entrevista ao Mato Grosso do Norte, na manhã de sexta-feira, 18, relatou que devido ao aumento nos dados nos últimos dias, e por estar próximos às comemorações de final de ano, já se espera um número maior de casos registrados para o começo de 2023.

“As recomendações da vigilância são as mesmas, seguir as etiquetas de saúde, utilizar álcool em gel, lavar bem as mãos, evitar ambientes com aglomeração e o uso de máscara que não é obrigatório, mas é uma recomendação. Importante reforçar também aos que vão receber visita de familiares de outra cidade se certificar de que o parente tomou as doses da vacina, se apresenta sinais de gripe e necessário utilizar máscara nos primeiros dias após a chegada da viagem” informa a assessora.

Marines ainda orienta que a população evite aglomerações. “Aconselhamos a pessoa a evitar sair caso esteja com sintomas gripais, não frequentar festas e outras aglomerações. Caso precise ir em algum lugar é importante o uso da máscara e sempre andar com álcool em gel, se perceber os sintomas procurar fazer o teste em uma unidade de saúde urgente.”

De acordo com o boletim diário de segunda - feira (19) Alta Floresta conta com um quadro de 180 óbitos registrados até o momento. Os casos ativos que marcavam 112 pessoas infectadas e três pacientes internados. O último óbito pelo vírus no município foi em 06/12/2022.