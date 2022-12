O caso foi registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta no final da tarde desta segunda-feira (19) no setor de chácaras do município. A avó da vítima havia saída para pagar contas, quando o suspeito aproveitou a oportunidade para abusar da criança. A menina conseguiu fugir do abusador, avisando a mãe que estava saindo de caso relatando o que havia ocorrido.

O suspeito foi preso em flagrante e não negou a acusação da vítima. Conforme explicou 1º Sargento PM Muller a redação do site Nativa News, a menina de 10 anos vive com a avó, o abusador é conhecido da família e está na residência passando um tempo após passar por procedimento de implantação de um marcapasso.

Nesta tarde aproveitou que a avó havia saído e se aproximou da menina acariciando a mesma. A vítima conseguiu fugir do abusador passando mensagem via aplicativo whatsapp para a mãe, que reside em Barra do Garças. A mãe imediatamente acionou a Polícia Militar relatando os fatos e uma guarnição se deslocou até a residência.

No local, o suspeito foi encontrado, a avó também estava na residência já sabendo do ocorrido. O suspeito, de 70 anos, não negou a acusação, afirmou que é a primeira vez que se aproximou da menina. Rondas foram iniciadas a fim de localizar a vítima.

A mãe novamente acionou a guarnição informando que a filha avisou que seguia para uma residência de familiares no setor C, sendo então localizada pelos militares. Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.



"Ele afirmou que não houve conjunção carnal, apenas foi a primeira vez que acariciou a vítima. A avó relatou que o suspeito é conhecido da família há mais de 30 anos e que não desconfiava. Acabou colocando um lobo dentro de casa e não sabia, o suspeito está sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos", pontuou o sargento.



O caso foi registrado e encaminhado para as providências cabíveis.