A prisão de quatro pessoas acusadas de furto e tráfico de entorpecentes foi realizada nesta segunda-feira (19) no município de Colíder, durante Operação Final de Ano da Polícia Militar. O caso foi denunciado como furto de uma caminhonete da Fundação Nacional do Índio (Funai), apontando um suspeito.



Foram apreendidos vários objetos, arma de fogo e produtos entorpecentes, o quarteto é suspeito de tentativa de furto no Banco do Brasil de Nova Canaã do Norte. Conforme registro da Polícia Militar, após a denúncia, diligências foram feitas até a casa do suspeito do furto da caminhonete, no endereço foi encontrado um casal, que informou que o suspeito não estava em casa, permitindo a entrada dos militares.



Na residência foram encontrados materiais utilizados para furto de banco, o homem foi então detido e alegou não fazer parte do esquema ou da quadrilha que havia furtado a caminhonete e tentara também furtar a agência bancária de Nova Canaã do Norte no mês passado.



Disposto a provar que não fazia parte do esquema e da quadrilha, o homem então levou a guarnição em dois locais de possível paradeiro do suspeito, que se capturado seria entrevistado fins de se recuperar o veículo. Porém, ao chegar na casa do primo do primeiro suspeito, os militares perceberam que alguém correu e conseguiu fugir.



Na tentativa de pegar o indivíduo que fugiu, a guarnição adentrou ao quintal e localizou de casa um pé de substância análoga a maconha e umas porções de entorpecente em cima da mesa.

Diante os fatos os suspeitos detidos foram encaminhados para confecção do boletim de ocorrências e os materiais apreendidos, sendo eles:

02 esmerilhadeira;

01 marreta; 01 pé de cabra;

01 serra;

01 martelete;

01 suporte para disco;

41 discos de corte; maleta preta;

01 jogo de chave;

01 lanterna;

01 simulacro de pistola;

02 munições de .22 e 04 celulares.



Ainda foram apreendidos 231 comprimidos de êxtase; 01 pé de maconha, uma porção de sementes de maconha e uma porção de cocaína. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.