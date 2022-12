O jovem Alexsandro Carolo Valdevino, de apenas 14 anos, caminhava pela avenida Mato Grosso no final da manhã do ultimo sábado (17) após se encontrar com uma garota no estava de um mercado, na mesma avenida, quando foi alvejado com cerca de 12 disparos de arma de fogo.



Os disparos foram efetuados por dois jovens que passaram por ele em uma motocicleta, já na madrugada de domingo (18), dois jovens e três adolescentes foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para prestará esclarecimentos sobre o crime de execução.



Alexsandro foi executado à tiros no meio da avenida, pois era suspeito de integrar uma facção criminosa rival à do grupo conduzido. Conforme apurado pela Polícia Judiciária Civil, uma garota fez contato com a vítima, se encontraram no estacionamento do mercado, onde outros três adolescentes marcaram presença, repassando características da vítima aos executores.



Dois maiores de 18 anos foram autuados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela emboscada e por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Três adolescentes de 14, 15 e 16 anos, e uma garota de 14 anos, foram apreendidos e autuados em ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.



No local do crime a perícia técnica identificou onze cápsulas de .380 e um projétil. Sete destes atingiram a vítima a região da cabeça e tórax. "A motivação não é novidade para a população de Alta Floresta, esses indivíduos, criminosos, tinham suspeita de que a vítima seria integrante de uma facção criminosa rival. Realmente só uma suspeita, segundo a família é um garoto trabalhador, trabalhava com a família, pai e irmãos na construção civil e a simples e mera suspeita foi suficiente para que esses indivíduos praticassem esse crime", apontou o delegado municipal, Thiago Marques.