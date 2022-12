A ex-prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PL), está sendo investigada por participar de atos considerados “antidemocráticos” em apoio ao presidente derrotado Jair Messias Bolsonaro (PL) em Mato Grosso. Martinelle teve as contas bancárias bloqueadas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



Por meio de sua conta no Instagram nesta terça-feira (20), a segunda suplente de senador, criticou a decisão e se disse perseguida. “Eu participei e continuo participando das manifestações que têm sido pacíficas e ordeiras a favor do nosso presidente Bolsonaro. Porque eu acredito e defendo a nossa população, defendo a liberdade de expressão e principalmente a liberdade de imprensa”, disse em vídeo.



O bloqueio de contas ocorreu no dia 16 de novembro. Além da ex-prefeita, foram bloqueadas contas de 39 empresas e empresários de Mato Grosso investigados por patrocinarem as manifestações que culminaram no fechamento de estradas, acidentes e atos de vandalismo no Estado. Os atos iniciaram no dia 30 de outubro após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Por sua vez, Martinelli afirmou que tem participado das manifestações “pacíficas e ordeiras”. Ela alegou que tem sofrido retaliação por ser mulher e atuar na política. “Estou sofrendo, sim, retaliação por ter sido prefeita, por ser uma política e por, principalmente, ser mulher. Mas eu acredito no Brasil, em Deus, pátria, familia e principalmente a nossa liberdade”, finalizou.

Veja o vídeo: