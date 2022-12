Sete veículos se envolveram em um acidente no km 657 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O acidente aconteceu por volta das 5h25 desta quarta-feira (21). As equipes de resgate da Rota do Oeste atenderam aos envolvidos e encaminharam duas pessoas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Os demais ocupantes dos veículos saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

No local, uma das carretas tombou e há registro de deslocamento de carga de milho e produto perigoso (defensivo agrícola). As informações iniciais apontam que sete veículos estão envolvidos no acidente. Um GM Prisma branco, placa Brasil, quatro carretas, Ford 350 e VW Virtus branco, placa Brasil.

Veículos envolvidos:

GM Prisma branco, placa Brasil

Carreta Scânia R440 vermelha, Maringá/PR

Carreta Volvo FH 400 branca, placa Brasil

Ford 350 azul, Nova Marilândia

Carreta Volvo 450 azul, Sorriso/MT

VW Virtus branco, placa Brasil

Carreta Volvo 540 azul, Brasil

Ocorrência em andamento