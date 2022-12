Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania realizaram uma abordagem social nesta terça-feira (20) com o intuito de identificar e acolher pessoas em situação de rua em Alta Floresta. A abordagem foi realizada no Terminal Rodoviário e Praça Cívica, a ação externa contou com a participação da equipe técnica do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e Polícia Militar e Força Tática.

A abordagem tem o intuito de coletar dados das pessoas em situação de rua, como nome, renda e endereço, para que elas possam ser encaminhadas para órgãos específicos da rede de apoio. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania promove abordagens regularmente nas principais vias da cidade, locais públicos como praças, em períodos diurnos, com cunho educativo e preventivo.

“O serviço de abordagem social ofertado é um processo planejado de aproximação e escuta qualificada, a fim de identificar quais situações envolvem o contexto social em que o indivíduo está inserido e garantir direitos, realizando as intervenções e encaminhamentos necessários para superação desta situação”, explicou a secretária Mariney Munhoz, frisando que na maioria dos casos, os abordados recusam a ajuda ofertada.

O serviço conta com apoio do 9º Comando Regional de Polícia Militar, parceria reforçada em reunião entre o comandante, Tenente Coronel Benedito e a secretária Mariney Munhoz junto com equipe do Creas e secretário de Fazenda, Paulo Moreira.

A abordagem social constitui-se em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social. Realizado duas vezes na semana em Alta Floresta, em todos locais públicos em que se encontrem pessoas em situação de rua.