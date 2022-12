Câmaras de segurança registraram ação de elementos que invadiram o furtaram três motocicletas de alta cilindrada na madrugada desta quarta-feira (21) no município de Alta Floresta.

Três elementos adentraram a revenda de veículos, localizada na Avenida Julio Campos, após quebrar um dos vidros da porta e retiraram três motocicletas.

Foram levadas uma Yamaha MT 07 ABS, de cor cinza 2021/2022, placa, RAW4J28, outra MT 07, também cinza, com placa RAV-6E19 e uma HONDA /CB600F HORNET, de cor preta, ano 2012/2013, placa FDX- 7E00.



O valor das três motos juntas calcula a média de R$ 130.000,00. O furto só foi notado durante a manhã, quando o estabelecimento estava sendo aberto. As imagens registraram os suspeitos empurrando as motocicletas pela avenida Júlio Campos, sentido perimetral Rogério Silva.

As três motos foram localizadas ainda na tarde de hoje. Dois dos três envolvidos no furto já foram identificados, a Polícia Civil também foi acionada para coletar informações do local e as motos encaminhadas à Delegacia Municipal.