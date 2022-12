Foi recuperado na tarde desta quarta-feira 21, as três motocicletas de alta cilindrada furtadas (duas Yamaha MT 07, ano 2021/22 e uma Honda Hornet 600cc, ano 2012/13) durante a madrugada em uma revenda de veículos localizada na Avenida Júlio Campos.



As motocicletas estavam escondidas em uma área de mata localizada na Avenida Ayrton Senna próximo a associação da Polícia Militar, em frente ao antigo zoológico, quem encontrou os veículos foi o Sargento Joacir que mesmo de Licença Prêmio ao receber a comunicação do crime decidiu ajudar os companheiros de Farda.



"Eu vim até a loja e vi as filmagens das motos para poder reconhecer, efetuei diligências aqui próximo a associação da Polícia Militar e consegui obter êxito em conseguir localizar essas motocicletas dentro de uma mata", destacou.



O local é utilizado como rota de fuga de alguns criminosos por ser de mata fechada, além de ser usado por alguns para esconder objetos furtados e roubados, "tem esta área aqui e já foi encontrado também motos do outro lado do mato, inclusive eu e a Polícia Civil localizamos a moto que havia sido furtada", explicou o Sargento que já teria recuperado outro veículo de alta cilindrada levado e estava escondido na mesma região.



A Polícia Militar está realizando rondas a fim de localizar os suspeitos. A Polícia Civil esteve no local realizando os serviços de investigação, os veículos foram encaminhados à Delegacia Municipal, com a recuperação dos veículos o proprietário deixa de ter um prejuízo avaliado em cerca de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).



FURTO:

Os veículos foram levados durante a madrugada Câmeras de segurança registraram o momento do crime, onde três homens quebram a porta de vidro de frente do estabelecimento e levam as três motocicletas.



A ação criminosa foi vista pela manhã no horário de início de funcionamento do comércio, o boletim foi confeccionado na Polícia Judiciária Civil e a PM foi comunicada do crime.