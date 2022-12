Crime ocorreu no mês de setembro, quando os suspeitos invadiram a residência da vítima

Dois criminosos envolvidos em um crime de roubo a residência ocorrido em Alta Floresta tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, na quarta-feira (21.12), em investigação conduzida pela Divisão Especializada de Roubos e Furtos (Derf), instalada na Delegacia do município.

Os suspeitos tiveram as ordens de prisão decretadas pela Justiça pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.

O crime ocorreu na madrugada de 15 de setembro, por volta das 04 horas, quando os suspeitos armados invadiram a residência, ordenando que a vítima abrisse o cofre. Após a grave ameaça, os assaltantes fugiram levando um veículo Onix e pertences pessoais da vítima.

Assim que foi acionada dos fatos, os policiais da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Alta Floresta iniciaram as diligências para apurar os fatos, conseguindo localizar o veículo da vítima, abandonado em um terreno baldio, no dia seguinte ao roubo.

Em continuidade as diligências, os policiais da Derf conseguiram identificar os dois envolvidos no crime. Com base nas informações colhidas, o delegado Thiago Marques Berger representou pela prisão preventiva dos suspeitos, sendo as ordens judiciais deferidas pela Justiça.

Um dos suspeitos foi localizado em Colniza onde teve o mandado de prisão cumprido com apoio dos policiais civis do município. O segundo suspeito teve o mandado de prisão cumprido no município de Novo Progresso (PA), onde já se encontrava preso por outro crime.