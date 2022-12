O Programa Nota MT contemplou cinco pessoas com prêmios de R$ 50 mil no último sorteio do ano de 2022 – o Especial Natal, realizado nesta quinta-feira (22.12). De Cuiabá, os sorteados foram Erivelto da Silva Gasques e Evanildes de Arruda Bordalho. No interior do estado foram premiados Kamilla Melo França, de Sinop, Marcindo Leite Ribeiro da Costa, de Pontes e Lacerda, e Rafaela Graziele Castrilon, de Cáceres.

O resultado foi divulgado pela Secretaria de Fazenda, em transmissão ao vivo realizada pelas redes sociais da Sefaz (@sefazmt) e do Governo de Mato Grosso (@govmatogrosso). A lista dos sorteados está disponível para consulta no site ou aplicativo do Nota MT, na opção Sorteios.

As entidades sociais indicadas pelos sorteados também são contempladas, com R$ 10 mil que corresponde a 20% de cada prêmio. Dentre as instituições escolhidas pelos ganhadores estão o Lar das Sevas de Maria, de Cuiabá, a Associação Nosso Lar – Casa do Idoso, de Tangará da Serra, a Associação Protetora dos Animais, de Sinop, o Lar das Servas de Maria, de Cáceres e a Apae de Pontes e Lacerda.

O sorteio foi conduzido pelo secretário Adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, que lembrou à população de pedir o CPF na nota nas compras realizadas nesse mês de dezembro.

“Tem muitas oportunidades ainda para a pessoa ganhar. Agora no final do ano, as compras já estão gerando bilhetes para o próximo sorteio em janeiro, é uma excelente oportunidade da pessoa ter mais chances de ser premiada”, observou.

O secretário adjunto ressaltou, ainda, que o Nota MT é um programa que foi bem aceito pela população e que beneficia toda a sociedade, por meio da educação e cidadania fiscal.

“É um programa que teve muita aceitação por parte da população, que tem grande adesão, tanto que nesse sorteio tivermos o recorde de participantes desde 2019. E que beneficia diretamente o cidadão, tanto por meio dos valores que são sorteados, quanto dos recursos repassados às entidades, e também com o aumento da arrecadação estadual que é destinada a ações de saúde, educação e segurança. Tudo isso através do pedido da nota fiscal das compras”, afirmou Jefferson Delgado.

Participaram do sorteio 409.508 consumidores cadastrados no Programa Nota MT, com 6.664.611 bilhetes, o que o tornou o maior sorteio especial desde o lançamento do Nota MT, em 2019. O aumento é tanto em quantidade de bilhetes quanto em número de participantes. Os bilhetes que concorreram às premiações foram gerados a partir dos documentos fiscais emitidos, com o CPF dos consumidores, entre os dias 1° de setembro e 30 novembro.

Como participar?

Para participar dos sorteios do Nota MT, o consumidor deve se cadastrar, no site ou aplicativo, e exigir a inclusão do CPF nas notas fiscais no momento da venda. Além das compras via delivery, a nota fiscal pode ser emitida com o CPF em lojas físicas como supermercados, bares, restaurantes, padarias, postos de combustíveis, lojas de departamentos ou outros estabelecimentos comerciais.

Para se cadastrar basta instalar o aplicativo no seu celular, ou acessar o site da Nota MT, escolher a opção “criar conta” e informar os dados solicitados. Na primeira etapa a pessoa deve informar nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Em seguida, é necessário inserir os dados bancários corretamente para recebimento do prêmio, caso a pessoa seja sorteada.