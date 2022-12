Tarde desta quinta-feira, 22, foi de muita movimentação na Câmara Municipal de Alta Floresta. A vice-prefeita Rose Rampazio [Rose do Tradição] havia protocolado na quarta-feira, 21, sua Carta de renúncia. No entanto, se arrependeu da decisão que tinha tomado e, ontem, quinta-feira (22), protocolou um novo documento para tentar invalidar sua Carta de Renúncia.

A Câmara estava reunida para votar três projetos, sendo que um deles era a Carta de Renúncia da vice-prefeita. No entanto, Rose, acompanhada do Prefeito Chico Gamba e de alguns secretários, foi para a Câmara tentar evitar que a Carta de Renúncia fosse lida em Plenário. A partir do momento que a Carta é lida em Plenário, o presidente da Câmara pode declarar vago o cargo de vice-prefeito do Município, e foi o que aconteceu.

A sessão foi suspensa e a movimentação na Câmara Municipal foi grande. O presidente da Câmara Oslen Dias, o Tuti, convocou os vereadores para uma reunião administrativa, com o prefeito, a vice-prefeita e o jurídico para discutir o imbróglio. Conforme os vereadores que transitavam pelos corredores da Câmara e pelo plenário, aguardando o que seria decidido, a vice-prefeita e o prefeito, tentavam reverter a situação, evitando que a Carta da vice-prefeita fosse lida no Plenário.

No entanto, as negociações não prosperaram. A negociação seria que, invés da renúncia, Rose pediria uma licença de 120 dias do cargo. Entretanto, mais de uma hora depois, o presidente convocou a sessão e a Carta de Renúncia da vice-prefeita foi lida pelo primeiro secretário da Câmara, vereador Douglas Teixeira.

O presidente da Câmara, após a leitura, declarou que, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o cargo de vice-prefeito estará vago na prefeitura de Alta Floresta. O decreto Legislativo da renúncia foi posto em votação e mesmo tendo recebido o voto contrário dos vereadores Claudinei Jesus, Adelson, Pitoco, Douglas Teixeira, Naldo da Pista e Leonice, suficiente para derrubá-lo, a renúncia da vice-prefeita foi efetivada.

O presidente da Câmara, vereador Tuti, disse que a votação em plenário é apenas simbólica e o que vale é a leitura da Carta de Renúncia em Plenário.Questionado se a vice-prefeita tinha se arrependido, Tuti disse que sim. No entanto, como a Carta já estava protocolada, a Câmara seguiu o rito. “Ela protocolou lá não sei o que, mas aqui a coisa é séria, a gente não brinca. A votação do projeto é simbólica, mas o que vale é a carta que foi lida em plenário e o cargo dela foi declarado vago a partir de 1º de janeiro”, declarou Tuti.