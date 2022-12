Um homem de 43 anos foi detido por suspeita de espancar a companheira de 30 anos, no bairro Cidade Bela, em Alta Floresta. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (22), segundo a ocorrência policial, o Pronto Atendimento Municipal de Alta Floresta acionou a PM após a vítima dar entrada na unidade vítima de violência doméstica.

No pronto atendimento à polícia, ela contou que havia se desentendido com o companheiro, e o mesmo a agrediu com socos e pontapés. A vítima disse ainda que passou a noite fora de casa e que no dia seguinte procurou pelo companheiro na casa de uma tia dele, chegando lá soube que ele teria gastado todo o dinheiro do 13º salário e quando indagou a respeito foi agredida com socos e chutes.

Com as agressões, a vítima teve duas unhas arrancadas sendo necessário intervenção médica. O suspeito foi encontrado na residência do casal, deitado no sofá e não ofereceu resistência no momento da detenção.

O caso foi registrado com violência doméstica.