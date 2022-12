O condutor foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com escoriações, após perder o controle da direção do veículo que conduzia e se chocar contra uma árvore.

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (23) no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta.

O homem de 39 anos seguia com o veículo Gol, de cor branca, na avenida Amazonas, sentido à rotatória, quando perdeu o controle da direção e rodou na via, atingindo uma árvore no canteiro central.



Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ao condutor.